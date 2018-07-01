Уже скоро в продаже появится Ford Fiesta ST Line‍

Компания Ford готовится выпустить дополнительную версию своего хетчбэка Fiesta с приставкой ST Line. Автомобиль получит тот же стайлинговый пакет, что и «заряженный» ST, однако техническая начинка останется «гражданской». По сообщениям западных СМИ, такая «Фиеста» поступит в продажу «уже скоро» по цене от 17.6 тыс. долларов (порядка 1.1 млн рублей).

Автопроизводитель решил подстегнуть продажи своей компактной модели за счет тех покупателей, которым не столько нужная большая производительность мотора и улучшенная управляемость, сколько более эффектный внешний вид и расширенный список оснащения. Отметим, что подобные модификации весьма распространены и у других производителей.