Ещё
Уже скоро в продаже появится Ford Fiesta ST Line‍
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уже скоро в продаже появится Ford Fiesta ST Line‍ 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: Автоновости дня
Компания Ford готовится выпустить дополнительную версию своего хетчбэка Fiesta с приставкой ST Line. Автомобиль получит тот же стайлинговый пакет, что и «заряженный» ST, однако техническая начинка останется «гражданской». По сообщениям западных СМИ, такая «Фиеста» поступит в продажу «уже скоро» по цене от 17.6 тыс. долларов (порядка 1.1 млн рублей).
Автопроизводитель решил подстегнуть продажи своей компактной модели за счет тех покупателей, которым не столько нужная большая производительность мотора и улучшенная управляемость, сколько более эффектный внешний вид и расширенный список оснащения. Отметим, что подобные модификации весьма распространены и у других производителей.
Что касается конкретно Ford Fiesta ST, то кроме более агрессивных бамперов, заднего спойлера и сдвоенных патрубков выхлопной системы авто получит 16-дюймовые колесные диски. Под капотом при этом расположится 1.6-литровый «атмосферник», в то время как у полноценной ST имеется 1.6-литровый турбоагрегат семейства EcoBoost на 198 л.с.
Автоновости дня: последние новости
Седан Volvo S60 T8 Polestar Engineered распродали за 39 минут‍ FAW объявил комплектации нового кроссовера Besturn X80 для РФ Porsche 919 Hybrid Evo установил абсолютный рекорд Нюрбургринга‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских автолюбителей ждет нововведение
Первая смерть на Крымском мосту304
Задавил и заплатил55
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
1 июля вступят в действие очередные коррективы в ПДД
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Задавил и заплатил
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение