Опубликованы первые фото нового гоночного «КамАЗа»

В Сети появилась первая фотография нового раллийного грузовика команды «КАМАЗ-Мастер». Снимок опубликован на страницах корпоративного издания предприятия . Технические характеристики новинки пока не раскрываются.

Судя по выложенному фото, серьезных визуальных отличий в сравнении с предшественником новая разработка «КамАЗа» не получила. Исключением стали только новые фары и дополнительный силовой бампер.

Предполагается, что под капотом этой модели установлен более мощный 6-цилиндровый турбодизельный агрегат, чем комплектовалась предыдущий гоночный грузовик «КАМАЗ-Мастер».