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Опубликованы первые фото нового гоночного «КамАЗа»
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Опубликованы первые фото нового гоночного «КамАЗа» 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появилась первая фотография нового раллийного грузовика команды «КАМАЗ-Мастер». Снимок опубликован на страницах корпоративного издания предприятия. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.
Судя по выложенному фото, серьезных визуальных отличий в сравнении с предшественником новая разработка «КамАЗа» не получила. Исключением стали только новые фары и дополнительный силовой бампер.
Предполагается, что под капотом этой модели установлен более мощный 6-цилиндровый турбодизельный агрегат, чем комплектовалась предыдущий гоночный грузовик «КАМАЗ-Мастер».
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