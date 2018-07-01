Hyundai официально назвал цены и спецификации Kona Electric

Уже со 2 августа в продаже появятся новые модели Hyundai с электромотором.

Обновленные Kona Electric получили незначительную модернизацию внешности в виде серебряных вставок, которые соединяют ДХО.

Закрытая радиаторная решетка скрывает под заглушкой розетку для заряда двигателя. Бамперы Hyundai Kona Electric теперь оснащены воздухозаборниками с регулируемыми клапанами.

При взгляде на электромобиль в профиль заметны новые легкосплавные колесные диски на 17 дюймов, а также иные накладки на пороги и модные расширители арок.

Силовую поддержку Kona Electric оказывает 110-киловаттный электромотор мощностью 136 «лошадок». Также возможно оснащение двигателем на 150 кВт силой в 204 «лошадиных силы.

В „начинку“ модернизированной электромодели включили современные системы безопасности и различные „помощники водителя“.

Стоимость Hyundai Kona Electric начинается с 29 495 фунтов стерлингов для 39-киловаттной версии SE, тогда как комплектация Premium 39kWh оценена со старта в 30 870 фунтов стерлингов.

Продажи электромобиля начнутся с европейского и британского рынка, а позже производитель намерен поставлять свою новинку и в другие страны.