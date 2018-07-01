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С 1 июля на BMW в России установлены новые цены
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С 1 июля на BMW в России установлены новые цены 

RU BMW 58 минут назад
Фото: RU BMW
Весь автомобильный ряд представленный дилерами подорожает на 1.9%, что составит сумму от 40 000 до 140 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
Так 1-Series буде продаваться по цене 1 550 000-2 312 900 рублей, 1-Series Active Tourer обойдется от 1 750 000 и до 2 298 700 рублей. BMW 2-Series подорожала до 1 890 000 рублей, а топовая до 3 040 000 рублей. 3-Series стартует с 1 940 000— 2 830 000 руб. BMW 3 GT можно приобрести за 2 490 000 рублей, в максимальной комплектации — 3 170 000 рублей. 4-Series предлагают за 2 610 000— 3 480 000 руб. Для 4-Series Cabrio цена установлена в диапазоне от 2 980 000 до 3 730 000 рублей. 4-Series Gran Coupe обойдется уже в 2 530 000— 3 500 000 рублей. Для 5-Series цена стартует от 2 880 000-5 400 000 руб. 6-Series Gran Tourism подрожала до 3 560 000— 4 590 000 рублей, а 7-Series стоит уже 4 840 000-10 720 000 руб. BMW М4 Coupe обойдется покупателю всего в 4 790 000 руб. Цена на BMW M5 лежит в пределах от 6 700 000 до 7 660 000 рублей. X1 стал немного дороже, и стоит от 1 980 000 до 3 001 000 рублей.
RU BMW: последние новости
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