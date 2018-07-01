BMW отзовет в Китае 148 автомобилей из-за дефекта в бензобаке

Пекин, 1 июля / Синьхуа / — Компания BMW Brilliance Automobile, совместное предприятие немецкого автоконцерна BMW и китайского автопроизводителя Huachen Auto Group, отзовет с китайского рынка 148 машин из-за дефекта в бензобаке.

Согласно заявлению, опубликованному Государственным управлением КНР по регулированию рынка, отзыву подлежат автомобили серий 118i, 120i и 125i, выпущенные в период с 9 по 17 июня 2017 года.

Было установлено, что дефект в бензобаке может привести к утечке бензина, что повышает риск возгорания. Дефектные детали будут заменены бесплатно, говорится в заявлении. -0-