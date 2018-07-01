Названы самые бюджетные иномарки в России 

Интернет-издание Daily Motor опубликовало топ-пять самых бюджетных иномарок на российском автомобильном рынке в июне.
На первом месте в нем городской хэтчбек Ravon R2 со стартовой ценой в 439 тысяч рублей. В базовой версии автомобиль комплектуется 85-сильным двигателем.
На втором месте седан Ravon Nexia — от 449 тысяч рублей за базовую версию с 1,5-литровым бензиновым мотором.
Тройку лидеров замыкает седан Brilliance H230, увидевший свет в 2012 году, его стартовая цена от 459 тысяч 900 рублей. В этой версии автомобиль доступен с 1,5-литровым двигателем и «механикой».
На четвертой строчке рейтинга Datsun on-DO, бюджетный переднеприводный седан, разработанный концерном Datsun совместно с японской компанией Nissan на платформе LADA Granta, месяцем ранее он подорожал до 461 тысячи рублей. В стартовой комплектации он оснащается 87-сильным бензиновым двигателем и МКПП.
На пятом месте китайский FAW Oley, он продается в России по цене от 491 тысячи рублей. У его стартовой комплектации пятиступенчатая «механика» и 102-сильный мотор.