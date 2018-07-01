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ТОП бюджетных иномарок в июле на российском авторынке
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ТОП бюджетных иномарок в июле на российском авторынке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Популярный портал Daily-Motor.Ru регулярно мониторит состояние отечественного авторынка и составил рейтинг самых дешевых моделей авто в июне.
Так в шестом месяце 2018 года лидером бюджетных машин на авторынке РФ продолжает оставаться сити-кар Ravon R2 в кузове хэтчбек. Его начальный ценник достигает 439 000 рублей и за эту сумму доступен двигатель на 85 л.с. с АКПП.
Еще один Ravon — Nexia, стоимость которого в базовой комплектации всего на 10 тысяч рублей дороже лидера по-прежнему остается во второй строчке рейтинга. За 449 000 рублей клиентам становится доступно авто с силовым агрегатом на 1,5 L.
Китайская 4-дверная модель Brilliance H230 стала третей в списке бюджетных авто на авторынке РФ. Ее стоимость начинается с 459, 9 тысяч рублей за «начинку» 1,5-литровым мотором и МКПП.
В ТОП-5 самых недорогих авто вошел также Datsun on-DO, прежде державшийся в верхних позициях, но серьезно подорожавший в последнее время. Его цена теперь начинается с суммы в 461 000 рублей за комплектовку двигателем мощностью 87 л.с. и МКПП.
Крайним в списке июньских самых дешевых авто оказался FAW Oley. Четырехдверка оценена в шестом месяце в стартовой комплектации в 491 000 рублей, что предполагает наличие 102-сильного мотора и 5-скоростной МКПП.
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