Ещё
Mercedes-Benz продаёт реплику первого автомобиля в мире. От оригинала и не отличишь!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz продаёт реплику первого автомобиля в мире. От оригинала и не отличишь! 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Реплика первого в мире автомобиля продаётся Mercedes-Benz Classic.
Трёхколесный Patent-Motorwagen был построен Карлом Бенцем в 1885 году и продан за 600 немецких марок (или чуть больше 4000 долларов, если переводить на сегодняшние деньги). 3 июля 1886 года мир впервые увидел автомобиль и в течение следующих шести лет оказалось выпущено около 25 единиц.
Мотор первого в мире авто являлся одноцилиндровым (954 куб. см). Смешно? Нет, ведь речь про вообще первую машины с ДВС в истории! Так что для своего времени данная разработка казалась поистине революционной. Отметим, что на аппарате даже привычного рулевого колеса не было — место него стоял рычаг.
Эта конкретная реплика, которая в настоящее время продаётся специалистами All Time Stars, построена в 2002 году. Это одна из нескольких копий, заказанных Mercedes-Benz для музейных и выставочных целей. Никакие точные данные о пробеге реплики не были предоставлены, но немецкая компания сообщает, что он низок. К сожалению, и запрашиваемая цена не была обнародована.
Car.ru: последние новости
Honda планово «подправила» HR-V и Pilot Dodge представляет супермощное авто Challenger Hellcat Redeye Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ввели ограничения для «грязных» автомобилей59
Первая смерть на Крымском мосту304
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Япония перейдет на летающие автомобили20
Кроссовер УАЗ 3170 «разморозили»6
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Задавил и заплатил
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение