Mercedes-Benz продаёт реплику первого автомобиля в мире. От оригинала и не отличишь!

Реплика первого в мире автомобиля продаётся Mercedes-Benz Classic.

Трёхколесный Patent-Motorwagen был построен Карлом Бенцем в 1885 году и продан за 600 немецких марок (или чуть больше 4000 долларов, если переводить на сегодняшние деньги). 3 июля 1886 года мир впервые увидел автомобиль и в течение следующих шести лет оказалось выпущено около 25 единиц.

Мотор первого в мире авто являлся одноцилиндровым (954 куб. см). Смешно? Нет, ведь речь про вообще первую машины с ДВС в истории! Так что для своего времени данная разработка казалась поистине революционной. Отметим, что на аппарате даже привычного рулевого колеса не было — место него стоял рычаг.

Эта конкретная реплика, которая в настоящее время продаётся специалистами All Time Stars, построена в 2002 году. Это одна из нескольких копий, заказанных Mercedes-Benz для музейных и выставочных целей. Никакие точные данные о пробеге реплики не были предоставлены, но немецкая компания сообщает, что он низок. К сожалению, и запрашиваемая цена не была обнародована.