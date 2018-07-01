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Замена Koenigsegg Agera RS? Верно!
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Замена Koenigsegg Agera RS? Верно! 

Car.ru 10 минут назад
Фото: Car.ru
Koenigsegg знает, как сделать феноменальный Agera RS лучше. Компания показала тизер преемника!
Как можно ещё улучшить самый быстрый автомобиль в мире? Добавить дополнительной мощности, уменьшив при этом вес! Стандартная схема, впрочем.
Именно придерживаясь такой идеологии в Koenigsegg готовят преемника Agera RS. Сейчас показан первый тизер, а официальный дебют состоится на Женевском автосалоне-2019. Интересно, что уже сейчас можно бежать оставлять заказы на столь выдающийся гиперкар.
Понятно, что у общественности огромные ожидания от новой модели, учитывая, что она должна быть лучше, чем Agera RS. А это, мягко скажем, совсем не так и просто.
Если следовать логике, то аналогично Agera RS и One:1 новинка окажется максимально ориентирована на трек. Известно, что оснастят машину изрядно эволюционировавшимся 5,0-литровом двигателяем V8 biturbo. В результате эволюции прибавка составит 20-30 лошадиных сил. Вопреки прогнозам, гибрида не ждите. Забудьте и про трансмиссию DirectDrive — инженеры остановились на обычной коробки передач с переключателями подрулевыми.
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