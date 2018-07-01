Замена Koenigsegg Agera RS? Верно!

Koenigsegg знает, как сделать феноменальный Agera RS лучше. Компания показала тизер преемника!

Как можно ещё улучшить самый быстрый автомобиль в мире? Добавить дополнительной мощности, уменьшив при этом вес! Стандартная схема, впрочем.

Именно придерживаясь такой идеологии в Koenigsegg готовят преемника Agera RS. Сейчас показан первый тизер, а официальный дебют состоится на Женевском автосалоне-2019. Интересно, что уже сейчас можно бежать оставлять заказы на столь выдающийся гиперкар.

Понятно, что у общественности огромные ожидания от новой модели, учитывая, что она должна быть лучше, чем Agera RS. А это, мягко скажем, совсем не так и просто.

Если следовать логике, то аналогично Agera RS и One:1 новинка окажется максимально ориентирована на трек. Известно, что оснастят машину изрядно эволюционировавшимся 5,0-литровом двигателяем V8 biturbo. В результате эволюции прибавка составит 20-30 лошадиных сил. Вопреки прогнозам, гибрида не ждите. Забудьте и про трансмиссию DirectDrive — инженеры остановились на обычной коробки передач с переключателями подрулевыми.