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Hyundai назвала цены и комплектации нового кроссовера Kona Electric
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Hyundai назвала цены и комплектации нового кроссовера Kona Electric 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: Автоновости дня
Компания Hyundai анонсировала старт продаж нового электрического кроссовера Hyundai Kona Electric, которые начнутся уже 2-го августа текущего года. Продаваться новинка будет в трех комплектациях по цене от 29 495 до 36 295 фунтов стерлингов.
Электрическая версия модели получила ряд характерных изменений не только в техническом оснащении, но и в экстерьере. Так, главной отличительной чертой новинки от обычной модели с ДВС стала длинная хромированная вставка, соединяющая радиаторную решетку и ДХО, а воздухозаборники обзавелись управляемыми клапанами. Вместо лючка бензобака предусмотрена заглушка с разъемом для зарядки.
В каждой из трех комплектаций покупателю доступны семь вариантов окраса кузова, включая эксклюзивный для новинки серый цвет Galactic Grey.
Моторную гамму электрического Hyundai Kona Electric представляют 136-сильный и 204-сильный электромоторы, работающие от аккумулятора емкостью 39 кВт и 64 кВт соответственно.
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