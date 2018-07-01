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Компания BMW с 1 июля подняла цены почти на весь модельный ряд
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Компания BMW с 1 июля подняла цены почти на весь модельный ряд 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: Автоновости дня
Специалисты аналитического агентства «АвтоСТАТ» в ходе очередного мониторинга цен на новые автомобили в России зафиксировали подорожание почти всего модельного ряда BMW с сегодняшнего дня. Теперь купить самую «доступную» BMW 1-Series можно по цене от 1 550 000 до 2 312 900 рублей, а в версии Active Tourer за 1 750 000 — 2 298 700 рублей.
Согласно официальному прайсу, цена на BMW 2-Series составляет от 1 890 000 до 3 040 000 рублей, BMW 3-Series — от 1 940 000 до 2 830 000 рублей.
BMW 4-Series теперь доступна за 2 610 000 — 3 480 000 рублей, 4-Series Gran Coupe — от 2 530 000 до 3 500 000 рублей, 4-Series Cabrio — от 2 980 000 до 3 730 000 рублей.
Цена седана BMW 5-Series варьируется от 2 880 000 до 5 400 000 рублей, BMW 6-Series GT — от 3 560 000 до 4 590 000 рублей, а роскошный седан BMW 7-Series можно купить уже по цене от 4 840 000 до 10 720 000 рублей.
Кроссовер BMW X1 подорожал до 1 980 000 рублей в базовой и 3 001 000 рублей в топовой версиях.
Что касается спортивных моделей, BMW M4 Coupe обойдется теперь в 4 790 000 рублей и более, а BMW M5 — от 6 700 000 до 7 660 000 рублей.
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