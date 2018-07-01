Назван ТОП-5 самых пригоняемых автомобилей из Европы‍

Очевидно, что купить автомобиль на местном рынке, с уже локализованным интерфейсом и сборкой значительно проще, чем пригнать его из-за рубежа. Тем не менее, многие российские автолюбители все же предпочитают покупать машины за границей, пригоняя их в Россию. Эксперты назвали ТОП-5 самых пригоняемых авто.

Первое место занял полноприводный универсал Skoda Superb 2013 года выпуска с надежным 2-литровым мотором, чья средняя стоимость составляет около 7 тысяч евро.

Вторым стал седан Volkswagen Passat с 1,6— и 2,0-литровым двигателями мощностью до 170 лошадиных сил. Купить его в Европе с пробегом до 150 000 км можно, в среднем, за 7,75-8 тысяч евро.

Третье место досталось 5-летнему Opel Insignia , чья стоимость в ЕС составляет от 6,15 до 7 тысяч евро.