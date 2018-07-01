Ещё
Назван ТОП-5 самых пригоняемых автомобилей из Европы‍
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП-5 самых пригоняемых автомобилей из Европы‍ 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: Автоновости дня
Очевидно, что купить автомобиль на местном рынке, с уже локализованным интерфейсом и сборкой значительно проще, чем пригнать его из-за рубежа. Тем не менее, многие российские автолюбители все же предпочитают покупать машины за границей, пригоняя их в Россию. Эксперты назвали ТОП-5 самых пригоняемых авто.
Первое место занял полноприводный универсал Skoda Superb 2013 года выпуска с надежным 2-литровым мотором, чья средняя стоимость составляет около 7 тысяч евро.
Вторым стал седан Volkswagen Passat с 1,6— и 2,0-литровым двигателями мощностью до 170 лошадиных сил. Купить его в Европе с пробегом до 150 000 км можно, в среднем, за 7,75-8 тысяч евро.
Третье место досталось 5-летнему Opel Insignia, чья стоимость в ЕС составляет от 6,15 до 7 тысяч евро.
Далее следует Volkswagen Golf с дизельным двигателем 2012—2013 года выпуска, а замыкает «пятерку» Renault Megan тех же лет.
Автоновости дня: последние новости
Honda обновила Pilot 2019 года и HR-V Седан Volvo S60 T8 Polestar Engineered распродали за 39 минут‍ FAW объявил комплектации нового кроссовера Besturn X80 для РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
В России ввели ограничения для «грязных» автомобилей60
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась29
Задавил и заплатил56
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:34
Проверь свою экологичность: что изменилось в ПДД
Статьи ПДД
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Задавил и заплатил
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение