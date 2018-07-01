Audi A4 Sedan и A4 Avant после рестайлинга: выясняем нюансы усовершенствований

Audi делает A4, свою премиальную среднеразмерную модель, ещё более привлекательной.

Автопроизводитель из Ингольштадта представил обновлённое семейство A4. И A4 Sedan, и A4 Avant получают новые бамперы, колёсные диски с новым дизайном. Всё это сильнее подчёркивает спортивный характер. Хотите чего-то большего? Тогда для вас специально предусмотрен пакет S line competition.

Как опознать новый A4? Достаточно просто. Он отличается пятиугольным обрамлением боковых воздухозаборников в переднем бампере с рисунком в виде пчелиных сот, плюс ещё U-образными элементами «под крылатый металл». Это спереди.

Сзади же видим новые трапециевидные насадки на выхлопные трубы, между которыми разместился привычный диффузор. Правда, он теперь несколько меньше по своим размерам. Диски, конечно, тоже являются таким своеобразным «маркером». Кстати, диапазон вариантов колёс варьируется от 16 до 19 дюймов.

Ок. А как же быть с S line competition? Первым делом, такие машины легко узнаются по красным тормозным суппортам и логотипами «Ауди» в нижней части дверей. Ещё и диски на 19-дюймов сюда же отнесём, стандартно устанавливаемые светодиодные фары. Непременным отличительным моментом оказывается новый цвет Turbo Blue. Он очень сочный! Есть также задний спойлер — идентичен тому, который на RS4 Avant прикручивается.

В интерьере конкурс S line competition имеются вставки из углеродного волокна, трёхспицевый многофункциональный руль и чёрные кожаные спортивные сиденья. Не хотите чёрные? Можно заказать другие.