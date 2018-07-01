В Subaru раскрыли сведения об обновленном Forester

Во время общения с представителями прессы босс Subaru Томоми Накамура поделился деталями по новому поколению Subaru Forester

Уже известно, что пятое по счету поколение Forester будет представлять собой гибридный вариант, в котором сочетаются электроустановка и двигатель в 2 литра. Однако суммарная мощность силового блока пока неизвестна.

Новинка от Subaru получила приставку e-Boxer и уже появилась у некоторых японских дилеров. Ожидается, что продажи полноприводного кроссовера в других странах стартуют уже в сентябре этого года, но по российскому рынку информации пока нет.

Господин Накамура вступил на руководящую должность совсем недавно, 22 июня этого года. Прежний директор Subaru был вынужден покинуть свой пост после скандала, следствием которого стал отзыв более 300 тысяч машин.

Поэтому Накамура отдельно подчеркнул, что вывод на рынок обновленного Forester призван улучшить имидж компании. Кроме того, менеджер принес еще раз всем извинения от лица Subaru за неприятный инцидент.