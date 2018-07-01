«Мерседес-Бенц» выставил на продажу музейный экспонат — SLR McLaren

Mercedes-Benz продаёт редкий SLR McLaren 722 S Roadster. Этот самый экземпляр является музейным.

Всего на свет были «рождены» лишь 150 экземпляров превосходного SLR McLaren 722 S Roadster. Понятно, что не машина, а редкостная вещица, которую хотят в своём гараже видеть многие и многие автоколлекционеры. Теперь у них появляется отличный шанс. Нужно только раскошелиться.

Так, «Мерседес-Бенц» решил распрощаться как раз с одним своим родстером SLR McLaren 722 S. Спорткар в настоящее время стоит в музее марки в Штутгарте. Да-да, продают непосредственно музейный экспонат!

Машина 2009-го года выпуска и прошла она всего за это время 25 800 км. Количество владельцев — двое. И все были настоящие аккуратисты, судя по виду родстера. Цена выставлена. И она велика. 1 240 000 евро!

Автомобиль укомплектован отличным 5,5-литровым V8 с приводным нагнетателем. Таким образом, по силовой установке всё без сюрпризов. Мощность равна 650 «лошадям». Жаловаться не приходится! За сколько первую «сотню» берёт? За 3,8 секунды!

Продаваемый экземпляр отличается тотально чёрным интерьером, где преобладает отделка кожей, алькантарой, углеволокном. Ещё у тачки заниженная на 10 мм подвеска, усиленные тормозные механизмы, элементы кузова из карбона, заточенные на повышение аэродинамической эффективности.