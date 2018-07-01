Названы ТОП-5 автомобилей, которые подойдут для путешествий по России

Далеко не каждая машина сможет выдержать отечественные дороги. Тем не менее, есть транспорт, успешно справляющийся с данной задачей. Это подтверждает рейтинг, составленный специалистами.

Возглавляет список пользующийся у россиян стабильным спросом Renault Duster . В пользу него говорят экономичность, полный привод, климат-контроль и высокий клиренс (что также немаловажно в дорожных условиях).

Вторая строчка рейтинга у нового седана Toyota Camry. Подходящим для путешествий данный автомобиль делают климат-контроль, хорошая шумоизоляция, а также вместительное багажное отделение.

Многие предпочитают путешествия на минивэнах. Здесь пальма первенства принадлежит Toyota Alphard благодаря надежности и мощному мотору.