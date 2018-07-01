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Названы ТОП-5 автомобилей, которые подойдут для путешествий по России
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Названы ТОП-5 автомобилей, которые подойдут для путешествий по России 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Далеко не каждая машина сможет выдержать отечественные дороги. Тем не менее, есть транспорт, успешно справляющийся с данной задачей. Это подтверждает рейтинг, составленный специалистами.
Возглавляет список пользующийся у россиян стабильным спросом Renault Duster. В пользу него говорят экономичность, полный привод, климат-контроль и высокий клиренс (что также немаловажно в дорожных условиях).
Вторая строчка рейтинга у нового седана Toyota Camry. Подходящим для путешествий данный автомобиль делают климат-контроль, хорошая шумоизоляция, а также вместительное багажное отделение.
Многие предпочитают путешествия на минивэнах. Здесь пальма первенства принадлежит Toyota Alphard благодаря надежности и мощному мотору.
Если нужны внедорожник или бюджетный автомобиль, то можно остановить свой выбор на представителях Lada. Создатели рейтинга обратили свое внимание на такие модели, как Vesta SW Cross и Largus.
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