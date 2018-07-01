Глава Lexus говорит о будущих автомобилях 

Японский производитель предлагает всего несколько гибридов, включая NX 300h и LC 500h, и похоже планирует расширить ассортимент, создав новые плагин-гибридные и полностью электрические транспортные средства.
Во время интервью с Wards Auto глава американского подразделения Lexus Джефф Брекен сказал: «Мы будем работать, чтобы предложить лучший запас хода с помощью дополнительных гибридов в нашем ассортименте». Брекен отказался уточнять о каких моделях идет речь, но отвечая на вопрос о создании полностью электрического транспортного средства предположил, что компания «в конечном итоге получит электрифицированный вариант», а будет это плагин-гибридная модель, электромобиль или машина на топливных элементах — неизвестно. Говоря о последнем Брекен заявил: «Есть шанс на будущий Lexus с топливными элементами, но сроки его появления еще не определены. Все, что я могу сказать, оставайтесь с нами». Также рассуждая о экологически чистых моделях, представитель марки подчеркнул, что Lexus не планирует создавать автомобиль стоимостью менее 30 000 долларов.