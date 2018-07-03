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Автопроизводители Германии верят в силу рынка
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Автопроизводители Германии верят в силу рынка 

Вести Экономика 3 июля 2018
Фото: Вести Экономика
Немецкая торговая автомобильная организация VDA повысила свой прогноз роста продаж автомобилей в этом году, даже когда сектор продолжает бороться с последствиями кризиса в области дизельного топлива и надвигающейся торговой войны, передает Reuters.
VDA теперь ожидает, что в этом году рынок легковых автомобилей Германии вырастет на 1% примерно до 3,5 млн автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,4 млн  "Несмотря на экономическую и политическую неопределенность, немецкая автомобильная промышленность остается сильной", — сказал президент VDA Бернард Маттес журналистам на пресс-конференции.
В июне продажиновых автомобилей выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом.
Сектору автомобильной промышленности Германии угрожает намерение президента США Дональда Трампа наложить 20%-ный тариф на весь импорт автомобилей, собранных в Европейском союзе.
Маттес призвал политиков найти трансатлантический компромисс, который заставил бы США и Европу отступить от идеи введения тарифов, а также будет соответствовать правилам, установленным Всемирной торговой организацией (ВТО).
"Но если США, тем не менее, будут в одностороннем порядке повышать тарифы, должен быть ответ", — сказал он.
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