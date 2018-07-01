В Германии проверяют автозаводы в связи с «дизельным скандалом»

Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с «дизельным скандалом». Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

На так называемом «дизельном саммите» в августе прошлого года автопроизводители согласились обновить ПО более 5 миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

"Мы продолжим производить проверки. Речь идет о непрерывном наблюдении за производством на рынке", — заявил Шойер. Он добавил, что также не исключает, что ведомство вновь потребует от автопроизводителей отозвать свои автомобили.

Шойер также выразил недовольство и сожаление в связи с тем, как много времени требуется для устранения этих ошибок в ПО. «Мы не можем больше терять ни минуты. Прошли те времена, когда немецкие автопроизводители могли смотреть на конкуренцию свысока. Другие не дремлют», — подчеркнул Шойер.

Автоконцерн Volkswagen , подразделением которого является Audi , ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.