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В России открыли заказ на новый BMW M2 Competition
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В России открыли заказ на новый BMW M2 Competition 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
С сегодняшнего дня новинку можно заказать у российских дилеров марки.
Competition от стандартной BMW M2 отличается более мощным мотором, настройками подвески и определенными нюансами в отделке экстерьера и салона. Так, на задней части авто и красуется логотип Competition, а бампер у модели более массивный, чем у обычного М2.
Под капотом у новинки шестицилиндровый турбомотор M TwinPower Turbo с отдачей в 410 л.с. (550 Нм), агрегатированный либо шестиступенчатой МКПП либо семиступенчатым «роботом» М DCT c двумя сцеплениями. К роботизировнаной коробке дополнительно за 332 000 рублей можно заказать программу управления Drivelogic. С такой силовой установкой первую сотню новинка набирает за 4,2 секунд с «роботом» и за 4,6 — с «механикой». Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч, однако пакет M Driver’s Package способен увеличить этот показатель до 280 км/ч.
М 2 Competition получил два новых оттенка в кузовной палитре: «Серебристый Хоккенхайм» и «Оранжевый Закат». Но, вне зависимости от окраски автомобиля, решетка радиатора, выхлопные патрубки и воздуховоды, расположенные по бокам, решены в черном глянце Shadow Line.
В базовой комплектации с кожаным спортивным салоном модель стоит от 4 290 000 рублей. Дополнительно за 260 000 можно приобрести пакет M Special с электрорегулировкой сидений, задней камерой, телефонией с беспроводной зарядкой гаджетов и аудиосистемой Hi-Fi Harman Kardon.
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