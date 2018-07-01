В России открыли заказ на новый BMW M2 Competition

С сегодняшнего дня новинку можно заказать у российских дилеров марки.

Competition от стандартной BMW M2 отличается более мощным мотором, настройками подвески и определенными нюансами в отделке экстерьера и салона. Так, на задней части авто и красуется логотип Competition, а бампер у модели более массивный, чем у обычного М2.

Под капотом у новинки шестицилиндровый турбомотор M TwinPower Turbo с отдачей в 410 л.с. (550 Нм), агрегатированный либо шестиступенчатой МКПП либо семиступенчатым «роботом» М DCT c двумя сцеплениями. К роботизировнаной коробке дополнительно за 332 000 рублей можно заказать программу управления Drivelogic. С такой силовой установкой первую сотню новинка набирает за 4,2 секунд с «роботом» и за 4,6 — с «механикой». Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч, однако пакет M Driver’s Package способен увеличить этот показатель до 280 км/ч.

М 2 Competition получил два новых оттенка в кузовной палитре: «Серебристый Хоккенхайм» и «Оранжевый Закат». Но, вне зависимости от окраски автомобиля, решетка радиатора, выхлопные патрубки и воздуховоды, расположенные по бокам, решены в черном глянце Shadow Line.

В базовой комплектации с кожаным спортивным салоном модель стоит от 4 290 000 рублей. Дополнительно за 260 000 можно приобрести пакет M Special с электрорегулировкой сидений, задней камерой, телефонией с беспроводной зарядкой гаджетов и аудиосистемой Hi-Fi Harman Kardon.