Британский MG Cars анонсировал спортивный элеткрокар к 2020 году

Бренд из Великобритании MG Cars сейчас принадлежит компании Nanjing Automobile из Поднебесной.

И вот на днях «китайские британцы» решили напомнить о себе, когда сообщили о анонсе спортэлектрокаре.

Полноприводная машина будет иметь двухмоторную компоновку и габариты Mazda MX-5. Правда, электрокар будет намного тяжелее из-за АКБ, а дорогая отделка салона поднимет ценник ещё.

Руководитель отдела дизайна отметил, что автомобиль по задумке будет двухдверным спорткаром с электрическим мотором.

Дебют авто запланирован на 2020 год.

Китайцы уже отметили, что концерн из Британии когда-то «скончался» и теперь они прикладывают все усилия, чтобы возродить его.

В интернете есть пока только предварительные картинки машины, которые показывают четырехместное купе в «ягуарном» стиле. На вид можно выделить удлиненный капот, массивную радиаторную решетку и эксклюзивную головную оптику.

Надо отметить, что электрокар будет демонстрировать весьма неплохие аэродинамические результаты из-за хорошего дизайна обоих бамперов с диффузорами. Также аэродинамика будет повышена из-за конструкции кузова, который будет иметь небольшой коэффициент сопротивления.

Больше никаких подробностей нет и на выходе электрический спортивный автомобиль, скорее всего, будет иметь весьма существенные изменения.