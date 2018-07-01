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Британский MG Cars анонсировал спортивный элеткрокар к 2020 году
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Британский MG Cars анонсировал спортивный элеткрокар к 2020 году 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Бренд из Великобритании MG Cars сейчас принадлежит компании Nanjing Automobile из Поднебесной.
И вот на днях «китайские британцы» решили напомнить о себе, когда сообщили о анонсе спортэлектрокаре.
Полноприводная машина будет иметь двухмоторную компоновку и габариты Mazda MX-5. Правда, электрокар будет намного тяжелее из-за АКБ, а дорогая отделка салона поднимет ценник ещё.
Руководитель отдела дизайна отметил, что автомобиль по задумке будет двухдверным спорткаром с электрическим мотором.
Дебют авто запланирован на 2020 год.
Китайцы уже отметили, что концерн из Британии когда-то «скончался» и теперь они прикладывают все усилия, чтобы возродить его.
В интернете есть пока только предварительные картинки машины, которые показывают четырехместное купе в «ягуарном» стиле. На вид можно выделить удлиненный капот, массивную радиаторную решетку и эксклюзивную головную оптику.
Надо отметить, что электрокар будет демонстрировать весьма неплохие аэродинамические результаты из-за хорошего дизайна обоих бамперов с диффузорами. Также аэродинамика будет повышена из-за конструкции кузова, который будет иметь небольшой коэффициент сопротивления.
Больше никаких подробностей нет и на выходе электрический спортивный автомобиль, скорее всего, будет иметь весьма существенные изменения.
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