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В РФ стартовал прием заказов на новое купе BMW M2 Competition‍
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В РФ стартовал прием заказов на новое купе BMW M2 Competition‍ 

Автоновости дня 47 минут назад
Фото: Автоновости дня
Российские дилеры немецкой компании BMW начали прием предварительных заказов на «заряженный» седан BMW M2 с пакетом Competition Package. Новинка с более мощным мотором и перенастроенной подвеской получила ценник от 4 290 000 рублей.
Пакет оснащения Competition Package включает в себя не только технические изменения, но и обновленный экстерьер, добавляющий автомобилю еще больше спортивной агрессии и характера. На это указывает, прежде всего, увеличенный передний бампер, а шильдик Competition на задней части кузова выступает символическим условным обозначением комплектации.
Под капотом новую BMW M2 Competition оснастили шестицилиндровым рядным турбомотором с двойным наддувом M TwinPower Turbo с отдачей 410 лошадиных сил и крутящим моментом на 550 Нм. Пару ему составляет 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная КПП M DCT с двумя сцеплениями. До первой «сотни» машина разгоняется всего за 4,2 секунды, развивая скорость до 250 км/ч, а с дополнительным пакетом M Driver’s Package — до 280 км/ч.
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