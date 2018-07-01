Ford и Daimler закрывают совместный завод 

Ford и Daimler готовятся остановить работу совместного предприятия, занимающегося разработкой технологий топливных элементов.
По сообщениям Reuters, завод Automotive Fuel Cell Cooperation Corp. закроется этим летом, так как оба производители не заинтересованы в развитии общего дела. «Ford будет заниматься разработкой топливных элементов внутри компании, используя базу поставок, а также закроет Automotive Fuel Cell Cooperation Corp. к лету 2018 года», — говорится в сообщении компании.
Корпорации продолжать работать в этом направлении, но основное внимание, скорее всего, уделят другим технологиям. Ранее в этом году исполнительный директор Daimler Дитер Цетше сказал, что компания отступила от разработки автомобилей на топливных элементах, отдав предпочтение реализации транспортных средств, оснащенных аккумуляторами. При этом бывший технический директор Ford Радж Наир отметил достаточно нестабильное развитие технологии топливных элементов.
Отметается, многие производители, включая Honda, General Motors, Toyota и Audi, по-прежнему надеются, что водородные транспортные средства в будущем станут в ряд с электрическими автомобилями.