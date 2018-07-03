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Tesla приближается к безубыточности
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Tesla приближается к безубыточности 

Прайм 3 июля 2018
Фото: MotorPage.ru
Из Tesla уволился главный инженер Даг Филд, который проработал в компании пять лет. Выполнение его обязанностей, касающихся налаживания производства бюджетных электрокаров, еще в апреле взял на себя Илон Маск. Считаю, что уже тогда были достигнуты договоренности о том, что Филд покинет свой пост, поскольку не справился с поставленной перед ним задачей.
К концу 2-го квартала Илон Маск все же добился нужного результата. За семь дней к 1 июля Tesla произвела 7 тыс. Model 3. Заявленный объем выпуска — 5 тыс. машин в неделю — необходим для создания эффекта масштаба, который позволит значительно сократить расходы и вывести компанию на безубыточность. Однако в 3-м квартале Tesla останется убыточной, поскольку указанная цель по объему выпуска была достигнута за счет временных решений.
Полагаю, что главная задача предпринимателя — реальными действиями вернуть веру инвесторов в компанию, особенно на фоне ухода из нее ключевых фигур. Параллельно с текущим производством Илон Маск будет работать над реализацией долгосрочных решений. Я оцениваю вероятность того, что Tesla станет прибыльной в 4-м квартале текущего года в 47%, а того, что это случится в 1-м квартале 2019-го, — в 72%.
Финансовые проблемы до сих пор преследуют Tesla, однако из-за недавних операционных успехов велика вероятность разрешения проблемы с ликвидностью. Ожидаю, что маржинальность в 1-м квартале 2019 года может составить от 0,5% до 1%, но и такой низкий ее уровень позволит Tesla обслуживать свой долг и выплатить долги поставщикам. На фоне позитивных достижений Tesla реструктуризирует выплаты по облигациям на сумму $1,5 млрд Тем самым Илон Маск решит ключевую проблему его компании, связанную с ликвидностью. Сейчас акции Tesla торгуются около $335 за акцию, что фундаментально оправданно. Если же компания сможет реализовать вышеописанный сценарий, ее акции взлетят выше $400.
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