Россияне получили возможность заказать BMW X2 Competition

С сегодняшнего дня отечественные дилеры начали оформлять заявки от желающих cтать обладателем спортивного купе BMW X2 Competition.

Данный автомобиль на российском авторынке представят в нескольких вариантах комплектации. Базовая версия обойдется покупателю в 4 290 000 рублей.

За дополнительную плату (260 тысяч) на машину можно установить пакет улучшений M-Special. В его состав входят видеокамера заднего вида, электронная система настройки кресел, связь с беспроводной зарядкой, а также автомагнитола класса Hi-Fi.

На машине установлен двигатель V6 с двойным турбонаддувом и мощностью в 410 лошадиных сил. По умолчанию Competition рассчитан на использование механической коробки передач на 6 положений, однако за отдельную плату можно перейти и на «автомат».

В зависимости от разновидности используемой трансмиссии автомобиль разгоняется до «сотки» в пределах 4,4 — 4,6 секунд. Максимальная же скорость (без дополнительного пакета) составит 250 километров.