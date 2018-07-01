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Россияне получили возможность заказать BMW X2 Competition
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Россияне получили возможность заказать BMW X2 Competition 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
С сегодняшнего дня отечественные дилеры начали оформлять заявки от желающих cтать обладателем спортивного купе BMW X2 Competition.
Данный автомобиль на российском авторынке представят в нескольких вариантах комплектации. Базовая версия обойдется покупателю в 4 290 000 рублей.
За дополнительную плату (260 тысяч) на машину можно установить пакет улучшений M-Special. В его состав входят видеокамера заднего вида, электронная система настройки кресел, связь с беспроводной зарядкой, а также автомагнитола класса Hi-Fi.
На машине установлен двигатель V6 с двойным турбонаддувом и мощностью в 410 лошадиных сил. По умолчанию Competition рассчитан на использование механической коробки передач на 6 положений, однако за отдельную плату можно перейти и на «автомат».
В зависимости от разновидности используемой трансмиссии автомобиль разгоняется до «сотки» в пределах 4,4 — 4,6 секунд. Максимальная же скорость (без дополнительного пакета) составит 250 километров.
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