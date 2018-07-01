Ещё
Официально презентован новый BMW X4 для РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Официально презентован новый BMW X4 для РФ 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: Автоновости дня
Компания BMW презентовала обновленный кроссовер BMW X4 для российского рынка. Напомним, что представитель SUV-сегмента, который поступит в продажу уже 14 июля, будет доступен по цене от 3.35 млн рублей за базовую версию и до 4.99 млн рублей за «топовое» исполнение M40i с 360-сильным двигателем.
Что касается базовых модификаций, то они имеют под капотом бензиновые и дизельные силовые агрегаты объемом в 2.0 литра с отдачей в 184 и 190 л.с. При этом дизель более чем на 100 тысяч дороже — 3.46 млн рублей против 3.35 млн у бензиновой версии. Далее следует BMW X4 xDrive30i с мотором на 2.0-литра, который выдает уже 249 л.с.
С ним кроссовер разгоняется до первой «сотни» за 6.3 секунды. Еще более резвой является «топовая» X4 M40i, которая благодаря двигателю мощностью в 360 лошадиных сил «выстреливает» до «сотни» всего за 4.8 секунды.
Автоновости дня: последние новости
FAW объявил комплектации нового кроссовера Besturn X80 для РФ Назван ТОП-10 самых ожидаемых кроссоверов лета 2018 года‍ Brilliance V7 с двигателем BMW стал самой дорогой моделью марки‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики парализовали Москву16
Первая смерть на Крымском мосту304
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Япония запустит летающие автомобили
Hyundai определился с ценами на обновленный Santa Fe
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:34
Проверь свою экологичность: что изменилось в ПДД
Статьи Автоновости
00:37
Ребенок выпал из машины на улице в Магнитогорске
ДТП
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Задавил и заплатил
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение