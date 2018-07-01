Официально презентован новый BMW X4 для РФ

Компания BMW презентовала обновленный кроссовер BMW X4 для российского рынка. Напомним, что представитель SUV-сегмента, который поступит в продажу уже 14 июля, будет доступен по цене от 3.35 млн рублей за базовую версию и до 4.99 млн рублей за «топовое» исполнение M40i с 360-сильным двигателем.

Что касается базовых модификаций, то они имеют под капотом бензиновые и дизельные силовые агрегаты объемом в 2.0 литра с отдачей в 184 и 190 л.с. При этом дизель более чем на 100 тысяч дороже — 3.46 млн рублей против 3.35 млн у бензиновой версии. Далее следует BMW X4 xDrive30i с мотором на 2.0-литра, который выдает уже 249 л.с.

С ним кроссовер разгоняется до первой «сотни» за 6.3 секунды. Еще более резвой является «топовая» X4 M40i, которая благодаря двигателю мощностью в 360 лошадиных сил «выстреливает» до «сотни» всего за 4.8 секунды.