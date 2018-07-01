Gunther Werks и её Porsche 993 400R: самое-самое о классном проекте

Компания Gunther Werks только что буквально начала производство соблазнительного Porsche 993 400R у себя в Южной Калифорнии.

В основе — модель 993. Для 400R характерен 4,0-литровый шестицилиндровый мотор вместо 3,6-литрового силового агрегата, устанавливаемого на 993-й. Этот двигатель обеспечивает впечатляющую отдачу в 400 л.с., что на 130 л.с. больше, чем у 3,6-литрового.

Да, силовая установка впечатляет сильно. Но ещё больше впечатляет кузов 993 400R. Начали, как водится, с передка. Так, поставили увеличенную решётку и дали спорткару новые колёсные арки. По бокам — отличительные «юбки». Обвес весь выполнен из углеволокна. Колёсные диски тоже особенные. Сзади возвышается антикрыло с интегрированным воздухозаборником для охлаждения двигателя. А двигатель, как известно, на истинном «Порше» всегда стоит сзади.

Ещё не проходим мимо койловеров KW Clubsport, резины Pirelli P Zero Rosso. Плюс появились иные фары — светодиодные фары.

Как и следовало ожидать, салон тоже прилично кастомизировали. Но сильно перебарщивать не стали. Постарались добавить спортивности. Для этого тахометр в щитке приборов в красном выполнили, полку из карбона вместо задних «детских» кресел установили. Gunther Werks построит всего 25 конверсий, каждый из которых обойдётся примерно в 525 000 долларов.

Понятно, что за такие деньги готовы удовлетворить даже самые мелкие пожелания клиента. Основатель Gunther Werks Питер Нам отметил, что они уже полностью завершили процесс не только разработки машины, но и тестирования.

«Как костюм индивидуального пошива, каждый автомобиль адаптирован к потребностям его владельца. Эти машины будут построены в соответствии с пожеланиями каждого отдельно взятого клиента», — добавил господин Питер Нам.