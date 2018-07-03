Лазейка закрыта: пьяных водителей вычислят по крови

С 3 июля закрывается лазейка для пьяных водителей, которые в последние годы имели возможность избежать какой-либо ответственности, даже находясь в состоянии сильнейшего опьянения. Теперь привлекать к ответственности можно будет не только на основании результатов «продувки» водителя, но и, как раньше, на основании исследования крови нетрезвых автомобилистов. Пороговое значение, после которого водитель будет считаться нетрезвым, составит 0,3 промилле.

Во вторник вступают в силу поправки МВД , которые позволят привлекать к административной или уголовной ответственности всех без исключения водителей, севших за руль в пьяном виде. Теперь, если у водителя обнаружат более 0,3 грамма спирта на литр крови, он будет признаваться пьяным со всеми вытекающими последствиями в виде административной и, возможно, уголовной ответственности. Последние несколько лет в законе была лазейка — ответственность за нетрезвое вождение была предусмотрена лишь за содержание спирта в выдыхаемом воздухе, которое выявляется с помощью алкометра.

Однако довольно часто сделать контрольный выдох водитель просто не может. «Такие ситуации возникают при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — отмечали авторы поправок в пояснительной записке к документу, который был внесен в Госдуму почти год назад.

«Отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей транспортных средств в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови в концентрации, определенной вышеуказанными методами, способствует уходу от установленной ответственности (как административной, так и уголовной) лиц, фактически управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и как следствие снижает уровень безопасности на дорогах», — признавали авторы законопроекта.

Таким образом, даже мертвецки пьяный водитель, который на момент задержания был не в состоянии «выдохнуть», мог уйти от ответственности — «предъявить» ему формально было просто нечего.

Рассмотрение и принятие документа затянулось более чем на полгода. Соответствующие поправки Владимир Путин окончательно подписал еще 3 апреля, нововведение вступило в силу через 90 дней после этой даты.

Напомним, что «дыра» в законе возникла еще в 2013 году.

Тогда Госдума готовила отмену скандального «нулевого промилле», когда при любом содержании алкоголя в крови автомобилист автоматически признавался пьяным. После длительного и достаточно напряженного обсуждения, в котором, вопреки обыкновению, видные депутаты Госдумы от «Единой России» занимали абсолютно противоположные позиции, судьбу инициативы с подачи президента Владимира Путина решили врачи и эксперты.

В итоге с 1 сентября 2013 года было введено понятие «суммарная погрешность измерений» с помощью алкотестера. С учетом всевозможных факторов при проведении измерения, а также чтобы не лишать прав употребивших различные безалкогольные напитки или спиртосодержащие лекарства, было определено пороговое значение в 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. А про альтернативный способ определения состояния опьянения — с помощью анализа крови — депутаты и чиновники забыли в пылу обсуждений.

Исправить ошибку в МВД смогли лишь через три года, подготовив соответствующие изменения в КоАП РФ. «Мы все тогда допустили ошибку. Хочу напомнить, что конечное решение было принято в этих стенах, в том числе депутатами», — заявлял в декабре прошлого года замглавы МВД Игорь Зубов в ходе дискуссии в парламенте, где он представлял законопроект.

Автор ряда «автомобильных» законопроектов Вячеслав Лысаков не раз заявлял «Газете.Ru» , что считает виновным в сложившейся ситуации Минздрав , который все эти годы не мог исправить небольшую техническую, по сути, недоработку.

«Несколько лет назад можно было определить, трезв человек или пьян по крови: норма 0,5 граммов на литр была прописана в приказе Минздрава №308, — рассказывал «Газете.Ru» психиатр-нарколог Александр Ковтун . — Кровь в обязательном порядке, например, брали из вены у водителей, которые поступали при ДТП. Неурегулированным остался лишь вопрос допустимой погрешности по крови. Так, ранее таковой считалось 0,5 промилле.

Позже, в 2015 году, Минздрав утвердил порядок медосвидетельствования, в нем был прописан способ исследования крови, прописали погрешность для выдыхаемого воздуха, а вот погрешность при исследовании крови не упомянули.

И отсюда возник пробел. Сейчас этот момент урегулирован. И теперь фактически установленная норма 0,3 промилле и 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха — примерно равнозначные величины. Это не принципиально, 0,3 промилле или 0,356, ведь человеческий организм — это не точная математика».