У «моста глупости» появился новый баннер-предупреждение

«Виселки оторвались»: питерский «мост глупости» предстал в новом свете

На прославившийся в масштабах всей страны «мост глупости» в Санкт-Петербурге нашли новую управу. Теперь перед мостом установили предупреждающие баннеры с фотографиями «жертв», а на выступе, об который и бьются большегрузы, светоотражающей краской нарисовали красно-белые полоски. Тем временем оказалось, что у моста есть «братья» и в Москве.

Новый способ борьбы с проделками известного на всю страну «моста глупости» в Санкт-Петербурге придумали и воплотили в жизнь дорожники. Они окрасили выпирающую балку, которая и пропарывала кузовы «Газелей», специальной светоотражающей краской — бело-красные полоски теперь видны издалека. Фотографии опубликованы в твиттер-аккаунте моста с подписью

«По свежей краске теперь легко замечать врезавшихся в балку. Пока что следов ударов нет, есть только остатки тех, кто плотно протискивался».

Также на подъезде к знаменитому мосту на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги установили информационный щит, предупреждающий водителей о мосте-убийце. Фотографии опубликованы в твиттер-аккаунте моста. Предполагается, что баннер с красноречивой надписью: «Проверь габариты фургона» и фотографией одной из застрявших машин поможет снизить число аварий с участием «Газелей» на участке.

Кроме того, около месяца назад с обеих сторон моста дорожники установили металлические рамки с висящими цепям, которые своим звоном должны оповещать автомобилистов об опасности. Но, в твиттере моста уже появились фотографии с «оторванными виселками» — скорее всего, водители скоро просто сломают эти ворота. А вот знаменитая растяжка с надписью: «Низкий мост! Газель не проедет!», а также дорожные знаки пока на месте, что не останавливает водителей попытать удачу и попробовать протиснуться под мостом или взять его штурмом на полном ходу. Так, несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет» под данным мостом регулярно происходят ДТП из-за слишком высоких автомобилей, которые не могут проехать под мостом: последним пока стал случай от 21 июня — тогда в этом месте застряла 151 «Газель».

«Слабоумие и отвага! 151-я Газель успешно преодолела все обновленные системы защиты и уткнулась в красивые полосочки на балке Моста Глупости!», — была подписала в твиттере соответствующая фотография.

Напомним, что в конце мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал несколько поручений подчиненным для решения вопроса с проблемной переправой, в частности, проработать возможность углубления фарватера под проблемным строением.

Между тем участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» недавно обнаружили, что у «моста глупости» появился конкурент — переправа в Кудрово — это город в Ленинградской области, где вечером 22 июня «Газель» не прошла проверку ограничителя. Очевидцы пишут, что «в городе Кудрово уже „можно счетчик повесить и праздничную музыку проигрывать с фанфарами“. Этот пост также заметили авторы твиттера „моста глупости“ и раскритиковали „конкурента“. Так, как заметили пользователи, это скорее не „мост глупости“, а „ограничитель глупости“, поскольку в этом случае речь идет не о переправе, а о дороге с ограничителем.

Тем временем, на подобные мосты-убийцы „Газелей“, да и просто больших автомобилей периодически стали жаловаться и москвичи. Это связано с тем, что в промышленных районах города иногда открывают новые пути проезда, которые подходят далеко не всем, сообщает „Россия 1“. Они появляются в навигаторах и приводят туда всех автомобилистов, которые надеются объехать столичные пробки — от водителей фур до „газелистов“.

Один из таких мостов находится в северо-восточном округе. Его высота 2,2 метра, по обеим сторонам установлены трубы, окрашенные в яркие цвета и предупреждения о том, что „Газели“ не пройдут. Дорога позволяет добраться от промзоны в СВАО до центра, минуя Шереметьевскую улицу: такой пусть открыли около пяти лет назад. Сам мост построили еще в 1901 году, и служил он для пропуска воды. Приехав сюда, многие не хотят разворачиваться — даже спускают шины, чтобы „подлезть“ под мост, но не всегда успешно.

Есть низкий, всего в 1,3 метра высотой мост на улице Газгольдерная на юго-востоке Москвы. Там не только „Газель“, не каждый внедорожник проскочит, особенно, если на нем установлены дуги под багажник.

Мост сначала „заманивает“ водителей до середины, а там-то и начинаются проблемы. Есть свой опасный мост и на Складочной улице. Тем не менее городские власти объясняют — ситуация, в которой дорога есть, хоть и для ограниченного числа автомобилистов на легковушках лучше, чем ее отсутствие. И пытаются договариваться с поставщиками навигационных систем о том, чтобы добавить предупреждения опасных участков на карты.