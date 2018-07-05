Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы

В Татарстане полицейские после перепалки с водителем заставили его раздеться прямо на посту ДПС . При этом гаишники подробно расспрашивали у водителя, где он купил одежду. Позже ситуацией заинтересовались журналисты федерального канала, однако они были вынуждены вернуться в столицу, удалив все записи с камер. В МВД по Татарстану мужчине ответили, что каких-либо нарушений в поведении гаишников при досмотре выявлено не было, но Следственный комитет проводит в отношении полицейских доследственную проверку.

Блогер из Набережных Челнов Валентин Куликов рассказал об инциденте, который произошел с ним еще 8 мая, когда он направлялся с женой Ириной в город на белой Honda Accord . В тот вечер водителя остановили на посту ДПС «Тула-1», который расположен на 1039 км трассы М-7 «Волга». Смонтированную 47-минутную запись с видеорегистратора и видеокамеры Куликов разместил на своем канале на Youtube. В общей сложности, по словам активиста, на посту он провел 2,5 часа.

Видео начинается с момента остановки водителя, а затем мужчина разворачивает объектив регистратора в салон, открывает окно и ждет инспектора. В это время на камеру происходящее начинает снимать и его жена.

Далее происходит хрестоматийный диалог, различные вариации которого можно в большом количестве найти на том же Youtube.

Подошедший сотрудник ГИБДД здоровается и просит предоставить документы. Куликов спокойно спрашивает причину и цель остановки, на что гаишник отвечает: «Проверка документов».

Здесь нужно сделать важное отступление. Согласно п. 106 нового Административного регламента ГИБДД, вступившему в силу 20 октября 2017 года, основаниями для остановки ТС являются: выявление признаков нарушения правил дорожного движения, наличие ориентировок либо данных, указывающих на причастность водителя к совершению ДТП, преступления или административного нарушения, проведение мероприятий по предупреждению ДТП, а также установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области безопасности дорожного движения.

При этом пункт 84.13, подразумевающий основание «проверка документов на право управление и пользование ТС, а также на сам автомобиль и груз» был в прошлой редакции документа, но в новой версии его уже нет.

После того, как Куликов наизусть называет пункты административного регламента, которым должны следовать инспекторы при остановке водителя, гаишник просит своего коллегу остановить двух понятых. Затем автомобилист даже достает книжку «новый регламент ГИБДД» и уже зачитывает положение о правилах проверки документов для полицейского и его только что подошедшего коллеги. После этого один из них уходит и через несколько минут возвращается с видеокамерой, но без понятых.

Уже под запись сотрудник ГИБДД показывает свои документы по первому требованию, и водитель читает, что его остановил лейтенант полиции Ленар Шамсиев. Мужчины продолжают требовать у Куликова документы, однако тот утверждает, что без оснований предоставлять их не обязан. Тогда гаишники все-таки останавливают две машины, водителей которых просят присутствовать в роли понятых.

После оппоненты продолжают спорить о правилах предоставления документов, затем по просьбе водителя удостоверение показывает второй сотрудник ГИБДД — Альберт Гарифуллин. Спор возобновляется, а затем Гарифуллин не выдерживает и открывает дверь автомобиля. На заднем фоне появляется человек в камуфляже с оружием. Куликов берет документы и выходит из машины. Когда Гарифуллин просит его пройти в пост, водитель снова садится в автомобиль и отказывается идти куда-либо.

Гаишник берет его за руку и говорит, что сейчас будет применять силу. Человек в камуфляже пытается взять водителя за руку. Куликов заявляет, что это «конфликтная ситуация и следует вызвать для разбирательства ответственное должностное лицо.

Когда гаишники снова просят выйти водителя из машины, он отвечает: „Я вас боюсь“.

Сотрудники ГИБДД продолжают уговаривать водителя выйти из машины и называют новую причину остановки — розыск. После Куликов отдает гаишникам водительское удостоверение и сам решает позвонить в дежурную часть. Однако инспекторы продолжают требовать передать страховку и на слова водителя, что он вызывает ответственного, говорят: „Потом поговорите“. Дозвонившись, Куликов объяснил ситуацию и рассказал, что гаишники дергали его за руки и залезли в автомобиль, и силой пытались вытащить из машины.

Затем, по словам Куликова, гаишники и понятые ушли куда-то на 20-30 минут. Вернувшись, один из сотрудников заявил, что будет проводить досмотр ТС. По просьбе водителя он показывает протокол. Куликов просит назвать основание для досмотра и гаишник утверждает, что причина этому операция „Нерест“ (направлена на выявление лиц, осуществляющих незаконный вылов водных биологических ресурсов).

Полицейский внимательно досматривает автомобиль, залезает в каждый карман, под коврики, бардачок, очечник, под козырек. А затем в подлокотнике находит патроны для травматического пистолета. Куликов уверяет, что разрешение у него имеется, которое вскоре и предъявляет.

Следующая сцена этой документальной драмы переносится в помещение стационарного поста.

На Куликова составили протокол о личном досмотре и отсутствии страхового полиса. При этом, как утверждает водитель, основание для досмотра опять не было вписано в документ. Также Куликов попросил вписать, что сотрудниками ГИБДД велась фото-видеофиксация происходящего, однако они начали утверждать, что сами они ничего не снимали. В протоколе Куликов расписываться отказался.

После этого Шамсиев приступил к личному досмотру. Куликов выложил на стол содержимое карманов и сумки.

Затем его попросили снять куртку, прощупали карманы, попросили спустить штаны, после чего гаишник нагнулся и ощупал штаны водителя, а затем Куликова попросили снять и трусы. После этого Гарифуллин начал спрашивать у водителя в каком магазине тот покупал одежду и есть ли у него с собой чеки, которые необходимо предоставить.

»В той ситуации у меня не было выхода — если бы я не разделся, то они бы еще больше подозревали меня в чем-то. Тем более хотелось поскорее оттуда сбежать, настолько все было мерзко», — поделился Куликов с «Газетой.Ru».

Подозрения гаишник объяснил тем, что в ориентировке есть краденные вещи. Затем Куликова попросили снять носки и обувь и тщательно досмотрели кроссовки, опять же спросив в каком магазине покупалась одежда.

После этого Шамсиев начал досматривать пустую сумку водителя и, когда Куликов начал снимать все на камеру, тот попросил его отойти под предлогом, что мужчина ему мешает. Затем активисту разрешили собрать свои вещи и на предложение пробить еще и телефон, вдруг он окажется краденным, гаишники отметили, что «все может быть». После подписания протоколов видеозапись завершилась. За все время досмотров ответственное должностное лицо явилось на пост только после того, как активисту пришлось его ждать 20 минут после досмотров. Дежурный заявил, что он выслушает обе стороны и попросит гаишников написать объяснительные.

Красные трусы для гаишников

Тем не менее на этом история народного дружинника не закончилась. После произошедшего мужчина направил жалобы на сотрудников ГИБДД за унижение его человеческого достоинства в прокуратуру и местное МВД.

Видео с досмотров заинтересовались журналисты крупного федерального телеканала и связались с Куликовым, чтобы осветить инцидент. После того, как они отсняли версию потерпевшего, журналисты решили узнать мнение гаишников и на следующий день, 30 мая поехали на пост «Тула-1» вместе с активистом. Обо всем, что происходило дальше Куликов рассказывает в видео, размещенном на своем канале 16 июня. По его словам, гаишники бурно отреагировали на предложение журналистов и заявили, что никаких комментариев давать не будут.

«Мы приехали, хотели узнать, зачем вы раздели парня. Вам мужчины нравятся больше? Что вы там хотели найти у него?» — задает вопросы инспектору журналист.

В конце видно, как журналист ходит за сотрудником ГИБДД с красными трусами в руках. Как объяснил активист, такой символический подарок он хотел подарить гаишнику, которому нравится «смотреть на трусы».

«Информация о визите работников федерального канала быстро долетела до вышестоящего руководства. На пост стали подтягиваться автомобили с подполковниками, майорами и прочими чинами, — рассказывает Куликов «Газете.Ru». — Они стали спрашивать, почему мы не приехали в главное управление ведомства, где нам были готовы дать ответ. На это журналисты сказали, что у них есть право снимать от первых лиц. При этом они подходили ко мне и говорили, что хотели пригласить в управление и побеседовать наедине. И было принято решение изъять наши вещи, а нас самих задержать».

Блогер утверждает, что вышестоящее руководство полицейских не хотело, чтобы такая резонансная ситуация освещалась в СМИ перед чемпионатом мира по футболу.

Поэтому журналистам было предложено удалить все видеозаписи и вернуться в Москву, на что они и согласились. Куликова же отвезли в суд, где он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП России «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Куликовым данное постановление было обжаловано в Верховном суде Республики Татарстан, однако там оставили решение Набережночелнинского городского суда без изменений.

Активист утверждает, что протокол (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru») был составлен с множественными процессуальными нарушениями. В нем написано, что «Куликов забежал в помещение и без предупреждения начал вести видеосъемку». Однако на записи с камер видеонаблюдения, которые получил активист, видно, что все происходящее снимал лишь один из журналистов. Также в документе написано, что активист не выполнял законные требования сотрудника полиции предоставить документы и покинуть здание КПП. В беседе с «Газетой.Ru» блогер отметил, что с ним разговаривали два инспектора: один требовал показать документы, а другой незамедлительно покинуть помещение и выполнить оба требования одновременно мужчина просто не мог. Также Куликов отмечает и быстроту рассмотрения дела в Верховном суде.

По его словам, после решения местного суда, бумаги в 19 часов сразу повезли в Казань, которая находится на расстоянии около 250 км и уже на следующий день было рассмотрение дела.

К тому же мужчина не смог ознакомиться с рапортом, составленным за «неповиновение» так как, по данным с камер на посту все происходило в 8.20 утра, а рапорт был составлен в 14.20, только после приезда вышестоящего руководства. По словам блогера, все шесть часов его и журналистов удерживали на посту, закрыв в разных комнатах. При этом разговора про оформление по статье не было: инспекторы утверждали, что просто пробьют документы по базам и проверят «корочки» журналистов.

В конце видеозаписи, размещенной на канале, вставлено видео с камер наблюдения с поста ДПС — доказательство, которое использовалось в суде. По словам активиста, когда 6 июня он вышел из спецприемника и направился забрать свои личные вещи, он обнаружил, что данные его телефонов были отформатированы. После чего он написал жалобы начальнику отдела полиции. Куликов до сих пор пытается восстановить записи, однако ничего не получилось.

Версия МВД

Последний по этому инциденту видеоролик «народный дружинник» опубликовал уже 25 июня. В нем он зачитывает ответ от МВД по Республике Татарстан на его обращение.

В ходе проверки было установлено, что Куликов сначала отказался предоставлять документы, но предоставил их позже — после долгой разъяснительной беседы.

«Причина остановки транспортного средства в полной мере понималась Куликовым явно, а также озвучивалась инспектором. Согласно рапортам сотрудников ГИБДД, в ходе общения Куликов проявлял признаки немотивированного беспокойства, без причины нервничал, уклонялся от дачи документов для проверки, тянул время. Однако именно совокупность перечисленных признаков и специфического поведения послужило поводом заподозрить наличие в транспортном средстве запрещенных и ограниченных в гражданском обороте предметов или веществ, орудия либо предмета совершения административного правонарушения в рамках проводимого мероприятия «Нерест». Вызов ответственного лица к месту конфликта не является обязательным и осуществляется при необходимости. А ситуация, описываемая как конфликтная, исчерпана», — говорится в ответе из МВД, который зачитал Куликов.

«Вы даже не указали, для чего вы меня раздели! — откладывая в сторону ответ от ведомства, возмущается на камеру Куликов. — Почему ни в одном из протоколов не указано основание досмотра?»

По словам Куликова, после того как вся ситуация стала достоянием общественности, в органы поступило больше 500 заявлений и жалоб на раздевание при личном досмотре. В отношении же своих сотрудников ГИБДД вину не признало, и, по информации активиста, никто из них наказан не был.

Единственное нарушение, которое фигурирует в ответе ведомства, — то, что один из сотрудников не представился. Также Куликов получил ответ от Следственного комитета, куда прокуратура направила его жалобу. В документе сказано, что на данный момент в отношении сотрудников проводится служебная проверка по п. «а» ч.3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

Мнение эксперта

Глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин разъяснил «Газете.Ru», что инспекторы на самом деле действительно имеют право «раздевать» автомобилистов, но важно соблюсти все формальности.

«При личном досмотре сотрудник ГИБДД имеет право снять одежду с водителя, чтобы ему удобно было проверить нет ли у него запрещенных предметов. Однако на это нужны основания, которые впоследствии вносятся в протокол: если, например, есть обоснованное предположение, что человек между ног провозит наркотики. Без основания это незаконно и следует направлять жалобу на действие сотрудников ДПС в прокуратуру. К тому же уполномочен проводить досмотр только инспектор: поэтому, если водитель не хочет раздеваться сам, то в свою очередь он должен не препятствовать действиям гаишника, который, если ему нужно, должен сам снимать одежду с автомобилиста», — поясняет Травин.

Травин подтвердил, что по новому регламенту остановить водителя только под предлогом проверки документов без оснований нельзя.