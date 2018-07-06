Хорхе Луис Пинто об изменениях в России: «Если бы Ленин ожил, он бы сошел с ума»

Бывший главный тренер сборных Коста-Рики и Гондураса Хорхе Луис Пинто поделился впечатлениями от посещения России во время чемпионата мира. — Я был здесь 29 лет назад. Социальные изменения, которые произошли в России, огромны, — цитирует Пинто El Espectador. — Вы видите на улице не только автомобили " Лада ", как это было раньше, но и BMW , Mercedes Benz, Audi и прочие люксовые бренды. Если бы Ленин поднялся из мавзолея, где его забальзамировали, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находятся торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons. Все о чемпионате мира-2018 по футболу: сетка и пары плей-офф, календарь турнира, расписание матчей по командам, датам и городам