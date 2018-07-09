Что будет, если залить в бензобак антифриз

Наверное никогда не переведутся люди, убивающие машины с помощью экспериментов «Что, если мы зальем в бак вот это?!». На этот раз несчастному внедорожнику Mercedes залили в бензобак антифриз.

Как и в большинстве подобных видео, в бензобаке было какое-то количество топлива. Поэтому поначалу машина начинает ехать и кажется, что сейчас случится чудо — она просто не остановится назло всем экспериментаторам. Но в какой-то момент в двигатель начинает поступать антифриз и машина просто глохнет. Ожидаемо, правда?

В комментариях к видео пользователи издеваются над автором видео и предлагают ему показать лицо, чтобы увидеть «самого тупого человека на планете», а также предлагают в следующий раз наполнить бак антиматерией и водкой.