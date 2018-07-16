«Фольксваген» обновил рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде для электромобилей

Фольксваген » обновил рекорд гонки Фестиваля скорости в Гудвуде для электромобилей, выиграв заезд в 2018 году со своим электромобилем Volkswagen I. D. R Pikes Peak. Машина под управлением четырёхкратного чемпиона Pikes Peak International Hill Climb француза Ромена Дюма преодолела зачётную дистанцию за 0:43.86. Новый результат стал не только рекордом для электромобилей, но и третьим абсолютно лучшим временем за всю историю гонки.

Посмотреть видеоролик можно на канале Фестиваля скорости в Гудвуде в YouTube.