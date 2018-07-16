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«Фольксваген» обновил рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде для электромобилей
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«Фольксваген» обновил рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде для электромобилей 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Motor.ru
«Фольксваген» обновил рекорд гонки Фестиваля скорости в Гудвуде для электромобилей, выиграв заезд в 2018 году со своим электромобилем Volkswagen I. D. R Pikes Peak. Машина под управлением четырёхкратного чемпиона Pikes Peak International Hill Climb француза Ромена Дюма преодолела зачётную дистанцию за 0:43.86. Новый результат стал не только рекордом для электромобилей, но и третьим абсолютно лучшим временем за всю историю гонки.
Посмотреть видеоролик можно на канале Фестиваля скорости в Гудвуде в YouTube.
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