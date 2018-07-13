Гоночный беспилотник проехал трассу в Гудвуде

В Великобритании в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде состоялась демонстрация гоночного беспилотного автомобиля Robocar. Машина будет участвовать в гоночной серии Roborace, которая станет одной из гонок поддержки чемпионата электромобилей Формула-Е.

На трассе в Гудвуде беспилотник впервые в полностью автономном режиме проехал всю дистанцию заезда. До Robocar ни один автомобиль не преодолевал трассу без участия человека.

Посмотреть видеоролик можно на официальной странице серии Roborace в YouTube.