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Гоночный беспилотник проехал трассу в Гудвуде
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Гоночный беспилотник проехал трассу в Гудвуде 

Чемпионат.com 13 июля 2018
Фото: Твое авто
В Великобритании в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде состоялась демонстрация гоночного беспилотного автомобиля Robocar. Машина будет участвовать в гоночной серии Roborace, которая станет одной из гонок поддержки чемпионата электромобилей Формула-Е.
На трассе в Гудвуде беспилотник впервые в полностью автономном режиме проехал всю дистанцию заезда. До Robocar ни один автомобиль не преодолевал трассу без участия человека.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице серии Roborace в YouTube.
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