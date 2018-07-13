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Видео: «пьяный» беспилотник на трассе Фестиваля в Гудвуде
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Видео: «пьяный» беспилотник на трассе Фестиваля в Гудвуде 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Беспилотник, построенный на базе классического Ford Mustang 1965 года, с трудом проехал по трассе Фестиваля скорости в Гудвуде. Страхующему водителю несколько раз пришлось взять управление на себя, потому что машина пыталась въехать в ограждение. В Сети машину уже назвали «пьяной».
Автономный «Мустанг» построен в честь 25-летия Фестиваля совместными усилиями Siemens и университета Крэнфилда. У машины оригинальный двигатель, но адаптированное для управления компьютером рулевое управление, тормозная система, привод дроссельной заслонки, а также измененная подвеска. В пространстве беспилотник ориентируется по трехмерной карте и GPS.
Второй автономной машиной, которая самостоятельно проехала по трассе гудвудского Фестиваля скорости, стал гоночный беспилотник Robocar. В отличие от Mustang, машина проехала трек в хорошем темпе и без происшествий.
В движение Robocar приводит 500-сильная электрическая силовая установка. За управление машиной отвечает вычислительная платформа NVIDIA DRIVE PX 2.
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