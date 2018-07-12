Ещё
Dongfeng представила в России новый кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

DFM 580 приехал в Россию 

Daily-Motor 23 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания Dongfeng ещё несколько месяцев назад говорила о том, что её новинка будет продаваться на отечественном рынке. И буквально недавно состоялась презентация модели DFM 580 в Екатеринбурге.
На самой выставке была показана версия кроссовера, которая не выйдет в России ввиду отсутствия соответствующей сертифицирующей документации. И на данный момент компания производитель занимается этим вопросом. Впервые же итоговую версию автомобиля для россиян можно будет увидеть в конце текущего года.
Ценники на новинки пока держатся в тайне, хотя ранее производитель говорил, что машина будет стоить около восьмисот пятидесяти тысяч рублей. И если учитывать, что за последние месяцы российский авторынок показывает относительную стабильность, а в экономике не было всплесков и падений, можно рассчитывать, что ценник в реальности окажется именно таким.
Китайская компания считает, что для её кроссовера в России будет большая конкуренция, так как семиместных моделей представлено немало. Однако, производитель отметил, что россиянам будет доступно высокое качество сборки, а также улучшенная комплектация, что позволит кроссоверу занять достойное место в своём сегменте и показывать высокие результаты продаж.
Daily-Motor: последние новости
Рассекречены обновления в интерьере SsangYong Tivoli Land Rover представил обновленный Range Rover Sport 2019 Опубликованы фото нового среднеразмерного кроссовера Haval F7
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства18
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
«Байкера не давала прооперировать его мать»21
Почему не стоит заправлять полный бак8
UAZ остановил разработку нового «Патриота»
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение