Dongfeng представила в России новый кроссовер

DFM 580 приехал в Россию

Компания Dongfeng ещё несколько месяцев назад говорила о том, что её новинка будет продаваться на отечественном рынке. И буквально недавно состоялась презентация модели DFM 580 в Екатеринбурге.

На самой выставке была показана версия кроссовера, которая не выйдет в России ввиду отсутствия соответствующей сертифицирующей документации. И на данный момент компания производитель занимается этим вопросом. Впервые же итоговую версию автомобиля для россиян можно будет увидеть в конце текущего года.

Ценники на новинки пока держатся в тайне, хотя ранее производитель говорил, что машина будет стоить около восьмисот пятидесяти тысяч рублей. И если учитывать, что за последние месяцы российский авторынок показывает относительную стабильность, а в экономике не было всплесков и падений, можно рассчитывать, что ценник в реальности окажется именно таким.

Китайская компания считает, что для её кроссовера в России будет большая конкуренция, так как семиместных моделей представлено немало. Однако, производитель отметил, что россиянам будет доступно высокое качество сборки, а также улучшенная комплектация, что позволит кроссоверу занять достойное место в своём сегменте и показывать высокие результаты продаж.