В России подорожали четыре модели Peugeot

Компания Peugeot повысила цены на четыре свои модели на российском авторынке. Согласно отчету аналитиков «Автостата», в июле в модельной линейке французского автогиганта выросли в стоимости кроссоверы 2008, 3008, а также 5008. Кроме них подорожал универсал Partner Tepee.

Наименьший рост цены коснулся компактного кроссовера Peugeot 2008 , который стал дороже на 26 тысяч рублей. Отныне он предлагается от 1 миллиона 450 тысяч рублей.

На 40 тысяч рублей подорожал кроссовер 3008, стоимость которого теперь начинается от 1 миллиона 819 тысяч рублей.

Полноразмерный семиместный внедорожник 5008 прибавил в цене уже 40 тысяч рублей — от 2 миллионов 19 тысяч рублей.

Что касается универсала повышенной проходимости Patrner Tepee, то он в июле вырос в стоимости в России на 30 тысяч рублей. Сейчас его предлагают в нашей стране по цене от 1 миллиона 388 тысяч рублей.