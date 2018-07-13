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В России подорожали четыре модели Peugeot
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В России подорожали четыре модели Peugeot 

Daily-Motor 7 часов назад
Фото: Daily-Motor
Компания Peugeot повысила цены на четыре свои модели на российском авторынке. Согласно отчету аналитиков «Автостата», в июле в модельной линейке французского автогиганта выросли в стоимости кроссоверы 2008, 3008, а также 5008. Кроме них подорожал универсал Partner Tepee.
Наименьший рост цены коснулся компактного кроссовера Peugeot 2008, который стал дороже на 26 тысяч рублей. Отныне он предлагается от 1 миллиона 450 тысяч рублей.
На 40 тысяч рублей подорожал кроссовер 3008, стоимость которого теперь начинается от 1 миллиона 819 тысяч рублей.
Полноразмерный семиместный внедорожник 5008 прибавил в цене уже 40 тысяч рублей — от 2 миллионов 19 тысяч рублей.
Что касается универсала повышенной проходимости Patrner Tepee, то он в июле вырос в стоимости в России на 30 тысяч рублей. Сейчас его предлагают в нашей стране по цене от 1 миллиона 388 тысяч рублей.
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