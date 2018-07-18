УАЗы снова подорожали

Второе за лето повышение цен затронуло модели УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап».

Стоимость этих трех моделей выросла на 10-25 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения. Согласно новому прайс-листу, УАЗ «Хантер» теперь можно приобрести минимум за 655 тыс. рублей, а самая доступная версия «Патриота» обойдется покупателям в 731,5 тыс. рублей.

Что касается «Пикапа», то цены были скорректированы на комплектации «Престиж» и «Максимум» — теперь они стоят от 1,03 млн и 1,1 млн рублей соответственно.

Для моделей УАЗ это второе подорожание за лето и четвертое — с начала года. Напомним, в феврале компания изменила стоимость «Патриота» и «Пикапа», а в апреле переписала цены на «Хантер».

Как сообщал «Авторамблер», в последний раз УАЗ повышал цены в начале июня. Тогда «Патриот» и «Пикап» выросли на 10 тыс. рублей во всех исполнениях, а «Хантер» — на 18 500 рублей, но только в модификации с мотором объемом 2,7 литра мощностью 128 л.с. и «механикой».