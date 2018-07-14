Электрический гиперкар Pininfarina показался на серии тизеров

Automobili Pininfarina «кормит» нас тизерами своего предстоящего электрического гиперкара PF0.

Эти три тизера дают нам кое-какое представление относительно PF0. Купе отличается большим ветровым стеклом, тонкой полосочкой оптики, аэродинамичным силуэтом. Впрочем, иного от гиперкара и не ждёшь.

«Дизайн PF0 будет отражать чистоту, красоту и инновации. Работая в тесном контакте с Pininfarina SpA, мы создали три тизерных изображения, которые дают потенциальным покупателям получить представление о дизайн-стиле, который мы воплотим в этом невероятном гиперкаре », — сказал Лука Бороньо, шеф-дизайнер.

Pininfarina хочет дать этому «космическому кораблю» четыре электродвигателя с отдачей в общей сложности в 2000 лошадиных сил. Прогнозируется, что PF0 сможет достичь 62 миль в час (100 километров в час) менее чем за две секунды и набрать максимум скорости в 402 км/ч. Батареи должны обеспечивать, вроде как, запас хода под 500 км. Но вот с педаль в пол как будет? Интересно, что Ник Хайдфельд , бывший гонщик Формулы-1 и действующий пилот Формуле-E, станет помогать в развитии проекта.

Pininfarina проведёт закрытую презентацию автомобиля с доступом только по приглашениям во время Monterey Car Week в августе. Сейчас считается, что стоимость гиперкара составит примерно 2,5 миллиона долларов. Компания начнёт тестировать PF0 с начала 2019 года, поэтому мы, скорее всего, тогда и получим утечку шпионских снимков. Поставки клиентам начнутся в конце 2020 года.

Напомним, что индийская Mahindra купила Pininfarina за 185 миллионов долларов в 2015 году. Она создала Automobili Pininfarina и сохранила Pininfarina SpA в качестве дизайн-подразделения.