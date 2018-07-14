ГАЗ нажимает на «тормоз»

Горьковский автомобильный завод приостанавливает работу на две недели. Причина — масштабная модернизация производства. Технические «каникулы» продлятся с 16 по 31 июля.

Компания наращивает мощности для производства новой модели микроавтобуса «Газель Next 4,6» с повышенной грузоподъёмностью, увеличенным объёмом кузова, улучшенной эргономичностью и более высоким уровнем безопасности. Об этом РИА Новости сообщили на предприятии.

Ранее ГАЗ представил первый российский автобус с электродвигателем и сверхбыстрой зарядкой.