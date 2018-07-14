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ГАЗ нажимает на «тормоз»
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ГАЗ нажимает на «тормоз» 

News.ru 10 часов назад
Фото: News.ru
Горьковский автомобильный завод приостанавливает работу на две недели. Причина — масштабная модернизация производства. Технические «каникулы» продлятся с 16 по 31 июля.
Компания наращивает мощности для производства новой модели микроавтобуса «Газель Next 4,6» с повышенной грузоподъёмностью, увеличенным объёмом кузова, улучшенной эргономичностью и более высоким уровнем безопасности. Об этом РИА Новости сообщили на предприятии.
Ранее ГАЗ представил первый российский автобус с электродвигателем и сверхбыстрой зарядкой.
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