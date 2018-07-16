Самый популярный в России кроссовер разбили на краш-тестах

Модель Hyundai Creta набрала 15,72 баллов из 16 возможных по результатам краш-теста ARCAP.

Согласно ARCAP — программе независимой оценки автомобилей "Авторевю" , «Крета» получила максимальные четыре звезды по результатом проверки работы пассивных систем безопасности.

Краш-тест представляет собой аналог фронтального удара, используемого в тестах европейского комитета Euro NCAP. Собранный в России Hyundai Creta разогнали до 64 км/ч, за чем последовало столкновение с деформируемым барьером с перекрытием 40%.

Максимальные четыре звезды присваиваются машинам, которые набрали по результатам краш-теста более 12 баллов из 16. Hyundai Creta в наиболее популярной комплектации Active с 1,6-литровым мотором и передним приводом заработала 15,72 балла.

Система экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС) после удара работала исправно — оператор вышел на связь в течение нескольких секунд.

Напомним, Hyundai Creta возглавляет рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России.

Фото: Степан Шумахер / Авторевю