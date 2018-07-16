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Самый популярный в России кроссовер разбили на краш-тестах
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Самый популярный в России кроссовер разбили на краш-тестах 

Авторамблер 40 минут назад
Фото: Авторамблер
Модель Hyundai Creta набрала 15,72 баллов из 16 возможных по результатам краш-теста ARCAP.
Согласно ARCAP — программе независимой оценки автомобилей "Авторевю", «Крета» получила максимальные четыре звезды по результатом проверки работы пассивных систем безопасности.
Краш-тест представляет собой аналог фронтального удара, используемого в тестах европейского комитета Euro NCAP. Собранный в России Hyundai Creta разогнали до 64 км/ч, за чем последовало столкновение с деформируемым барьером с перекрытием 40%.
Максимальные четыре звезды присваиваются машинам, которые набрали по результатам краш-теста более 12 баллов из 16. Hyundai Creta в наиболее популярной комплектации Active с 1,6-литровым мотором и передним приводом заработала 15,72 балла.
Система экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС) после удара работала исправно — оператор вышел на связь в течение нескольких секунд.
Напомним, Hyundai Creta возглавляет рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России.
Фото: Степан Шумахер / Авторевю
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