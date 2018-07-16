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В России на 20 тысяч рублей подорожал кроссовер Geely Atlas
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В России на 20 тысяч рублей подорожал кроссовер Geely Atlas 

Daily-Motor 37 минут назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке выросли цены на китайский кроссовер Geely Atlas. Согласно отчету мониторинга стоимости легковых автомобилей в РФ, проведенного «Автостатом», ценник «Атласа» вырос на 20 тысяч рублей на все комплектации этой модели.
Отныне стоимость базовой комплектации данной модели (Base) продают в стране от 1 миллиона 49 тысяч 900 рублей. В ней кроссовер оснащается 2-литровым мотором на 139 лошадиных сил и механической коробкой передач.
Стоимость модификации с таким же двигателем, но в комплектации Comfort, составляет 1 миллион 149 тысяч 990 рублей.
Максимальная комплектация Luxury предлагается покупателям по цене от 1 миллиона 409 тысяч 990 рублей. В ней китайский кроссовер задействует под капотом 2,4-литровый двигатель на 149 «лошадок» и автоматическую коробку передач.
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