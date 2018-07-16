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Renault улучшила прогноз по росту авторынка в России в 2018 году на фоне роста продаж
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Renault улучшила прогноз по росту авторынка в России в 2018 году на фоне роста продаж 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: За рулем
Группа Renault, которая в первом полугодии 2018 года увеличила продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 9,8%, до 2,1 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, улучшила прогноз по росту авторынка в России в 2018 году.
«Ожидается, что мировой авторынок по сравнению с 2017 году вырастет в 2018 году на 3% (прежний прогноз +2,5%). Группа прогнозирует, что что европейский рынок увеличится на +1,5% (ранее +1%), рост во Франции составит +2% (ранее +1%)», — говорится в сообщении.
Рост российского рынка составит более 10% (ранее прогнозировался рост менее +10%). Рост бразильского рынка составит 10% (ранее +5%), рост в Китае должен составить 5%, в Индии — 8% (ранее +6%).
Группа включает в результаты продаж марки автомобилей Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung, Lada, Jinbei и Huasong. Основные продажи (почти 1,4 млн штук) пришлись на марку Renault.
«Третий год подряд мы обновляем рекорды, продав за это полугодие почти 2,1 млн автомобилей. Группа продолжает увеличивать свою рыночную долю в Европе, и мы показали отличные результаты на международной арене, особенно в Латинской Америке, регионе Евразия и Африка», — сказал член исполнительного комитета, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Тьерри Коскас, комментируя итоги продаж в первом полугодии.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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