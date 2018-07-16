Renault улучшила прогноз по росту авторынка в России в 2018 году на фоне роста продаж

Группа Renault , которая в первом полугодии 2018 года увеличила продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 9,8%, до 2,1 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, улучшила прогноз по росту авторынка в России в 2018 году.

«Ожидается, что мировой авторынок по сравнению с 2017 году вырастет в 2018 году на 3% (прежний прогноз +2,5%). Группа прогнозирует, что что европейский рынок увеличится на +1,5% (ранее +1%), рост во Франции составит +2% (ранее +1%)», — говорится в сообщении.

Рост российского рынка составит более 10% (ранее прогнозировался рост менее +10%). Рост бразильского рынка составит 10% (ранее +5%), рост в Китае должен составить 5%, в Индии — 8% (ранее +6%).

Группа включает в результаты продаж марки автомобилей Renault, Dacia , Alpine, Renault Samsung, Lada , Jinbei и Huasong. Основные продажи (почти 1,4 млн штук) пришлись на марку Renault.