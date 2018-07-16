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Более 28 тыс. бутылок нелегального алкоголя конфисковали в Подмосковье в январе-июне
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Более 28 тыс. бутылок нелегального алкоголя конфисковали в Подмосковье в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 28 тыс. бутылок нелегального алкоголя конфисковали в Подмосковье в I полугодии 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.
«Нами ведется постоянная работа. Системные мониторинги незаконной торговли алкоголем идут круглосуточно на территории всей Московской области. Общественники и активные администрации муниципалитетов системно и постоянно организовывают рейды. На территории Московской области было проведено 2 тыс. 306 проверок торговых точек. Наиболее частыми нарушениями были продажа алкогольной продукции без лицензии и продажа алкогольной продукции после 23:00. Из незаконного оборота изъято 28 тыс. 143 бутылки алкогольной продукции», — приводятся в сообщении слова В. Посаженникова.
Он отметил, что легальные продажи водки в Московской области выросли с января по июнь 2018 г. на 8% относительно аналогичного периода прошлого года.
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