Более 28 тыс. бутылок нелегального алкоголя конфисковали в Подмосковье в январе-июне

Более 28 тыс. бутылок нелегального алкоголя конфисковали в Подмосковье в I полугодии 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.

«Нами ведется постоянная работа. Системные мониторинги незаконной торговли алкоголем идут круглосуточно на территории всей Московской области. Общественники и активные администрации муниципалитетов системно и постоянно организовывают рейды. На территории Московской области было проведено 2 тыс. 306 проверок торговых точек. Наиболее частыми нарушениями были продажа алкогольной продукции без лицензии и продажа алкогольной продукции после 23:00. Из незаконного оборота изъято 28 тыс. 143 бутылки алкогольной продукции», — приводятся в сообщении слова В. Посаженникова.

Он отметил, что легальные продажи водки в Московской области выросли с января по июнь 2018 г. на 8% относительно аналогичного периода прошлого года.