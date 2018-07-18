В Германии попросили вернуть субсидии в 4 тыс. евро на покупку Tesla

Фото: Wolfgang Kumm/EPA Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Власти ФРГ попросили вернуть субсидии, выданные за покупку Tesla Model S до марта 2018 года, отметив, что в дальнейшем действие субсидий будет возобновлено.

Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) обратилось к покупателям, которые приобрели Tesla Model S до 6 марта 2018 г. с просьбой вернуть субсидии в размере 4 тыс. евро. Причиной «ретроактивного» отказа в субсидиях для американской компании стало несоответствие заявленной стоимости электромобиля критериям получения господдержки в ФРГ. По немецкому законодательству, субсидии на покупку электромобилей полагаются в случае, если базовая модель стоит не более 60 тыс. евро.

В ноябре 2017 г. издание Bild сообщило о «подлоге» в компании Tesla с намеренным занижением цены на Tesla Model S для того, чтобы добиться включения модели в список субсидируемых в Германии электромобилей. По данным издания, в Tesla занизили стоимость базовой комплектации Model S на 7 000 евро, чтобы соответствовать требованиям программы государственных субсидий.

Как отмечается, в BAFA проводили переговоры с Tesla по данному вопросу, однако они «не принесли результатов». Тем не менее, как отмечается, после 6 марта 2018 г. Model S вновь включена в список субсидируемых моделей.

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