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В Германии попросили вернуть субсидии в 4 тыс. евро на покупку Tesla
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В Германии попросили вернуть субсидии в 4 тыс. евро на покупку Tesla 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Wolfgang Kumm/EPA  Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Власти ФРГ попросили вернуть субсидии, выданные за покупку Tesla Model S до марта 2018 года, отметив, что в дальнейшем действие субсидий будет возобновлено.
Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) обратилось к покупателям, которые приобрели Tesla Model S до 6 марта 2018 г. с просьбой вернуть субсидии в размере 4 тыс. евро. Причиной «ретроактивного» отказа в субсидиях для американской компании стало несоответствие заявленной стоимости электромобиля критериям получения господдержки в ФРГ. По немецкому законодательству, субсидии на покупку электромобилей полагаются в случае, если базовая модель стоит не более 60 тыс. евро.
В ноябре 2017 г. издание Bild сообщило о «подлоге» в компании Tesla с намеренным занижением цены на Tesla Model S для того, чтобы добиться включения модели в список субсидируемых в Германии электромобилей. По данным издания, в Tesla занизили стоимость базовой комплектации Model S на 7 000 евро, чтобы соответствовать требованиям программы государственных субсидий.
Как отмечается, в BAFA проводили переговоры с Tesla по данному вопросу, однако они «не принесли результатов». Тем не менее, как отмечается, после 6 марта 2018 г. Model S вновь включена в список субсидируемых моделей.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА]
Tesla лишится госсубсидий США к 2020 году
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Ранее стало известно о том, что частная компания в ближайшие 2 года утратит возможность получать государственные субсидии в США после суммарного выпуска 200 тыс. машин и последующего 18-месячного срока прекращения действий субсидий.
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