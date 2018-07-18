Продажи Lada в странах Евросоюза в I полугодии выросли почти на 11%

МОСКВА, 18 июля. / ТАСС /. Продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза в первом полугодии 2018 г. выросли на 10,8% и составили 2,77 тыс. шт. Такие данные приводятся Ассоциацией европейских производителей автомобилей — АСЕА. По итогам июня продажи Lada в странах ЕС увеличились по сравнению с июнем 2017 года на 15,1%, до 579 автомобилей. Как сообщалось ранее, в целом экспортные продажи "АвтоВАЗа" в первом полугодии 2018 года выросли на 64% и составили 16 тыс. 592 автомобиля. Самыми крупными экспортными рынками для Lada стали Казахстан и Белоруссия, на которых реализовано 5 тыс. 854 и 4 тыс. 206 автомобилей соответственно. Nissan, "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault Datsun на площадках в Тольятти и Ижевске. Марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20%-ная доля российского автомобильного рынка. Стратегические планы «АвтоВАЗа» предполагают увеличение экспортных продаж в 2022 году до более чем 100 тыс. автомобилей.