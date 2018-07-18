В Европе резко выросли продажи Lada 

По итогам первого полугодия европейцы приобрели около 3 тыс. автомобилей российского бренда.
Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), с января по июнь в европейских странах было реализовано 2 770 экземпляров Lada, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В июне продажи составили 579 автомобилей, что на 14,9% больше июня прошлого года.
По сравнению с лидерами рейтинга, продажи российского бренда выглядят весьма скромно. Так, например, наибольшим спросом в Европе пользуются модели Volkswagen, доля реализации которых составила 550 672 штук (-3,9%). В топ-3 также входят автомобили Renault (631 208 шт. ; +0,5%) и Ford (550 672 шт. ; — 3,9%).
Напомним, Lada представлена в Европе моделями Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Granta, Kalina и 4x4.
Как сообщал «Авторамблер», в настоящее время российский автогигант экспортирует автомобили в 30 стран мира. в первом квартале 2018 года доля экспорта АвтоВАЗа составила 7 861 автомобиль, что на четверть больше, чем годом ранее.
Фото: РИА «Новости» / Пресс-служба ПАО