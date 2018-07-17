Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO

Японская марка Datsun , принадлежащая концерну Nissan , представила новую модификацию своего хэтчбека mi-DO для российского авторынка. Речь идет о кросс-версии этой модели, предназначенной для любителей путешествий и активного отдыха.

В списке отличий специальной модификации mi-DO от обычного хэтчбека значятся: увеличенный клиренс (180 мм), матовое покрытие Raptor, устойчивое к царапинам и сколам, дополнительная защита днища и многое другое.

Кроме того, автомобиль оборудован дополнительными световыми приборами, расширителями колесных арок, дефлекторами, боксом фирмы Thule объемом 330 литров и набором для автомобилиста.

Интерьер автомобиля лишился заднего сиденья, вместо которого организован большой отсек с легкомоющимся покрытием. Также в оснащение новой версии mi-DO входят: кофеварка, холодильник и тент.

Техническая сторона автомобиля не изменилась — он по-прежнему оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем на 87 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП.

Напомним, что на сегодняшний день в модельную линейку компании «Датсун» в РФ входят две модели: седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Стоимость первой начинается от 380 тысяч рублей, а второй — от 476 тысяч рублей.