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Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO
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Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Японская марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, представила новую модификацию своего хэтчбека mi-DO для российского авторынка. Речь идет о кросс-версии этой модели, предназначенной для любителей путешествий и активного отдыха.
В списке отличий специальной модификации mi-DO от обычного хэтчбека значятся: увеличенный клиренс (180 мм), матовое покрытие Raptor, устойчивое к царапинам и сколам, дополнительная защита днища и многое другое.
Кроме того, автомобиль оборудован дополнительными световыми приборами, расширителями колесных арок, дефлекторами, боксом фирмы Thule объемом 330 литров и набором для автомобилиста.
Интерьер автомобиля лишился заднего сиденья, вместо которого организован большой отсек с легкомоющимся покрытием. Также в оснащение новой версии mi-DO входят: кофеварка, холодильник и тент.
Техническая сторона автомобиля не изменилась — он по-прежнему оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем на 87 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП.
Напомним, что на сегодняшний день в модельную линейку компании «Датсун» в РФ входят две модели: седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Стоимость первой начинается от 380 тысяч рублей, а второй — от 476 тысяч рублей.
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