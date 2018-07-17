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Renault Kaptur перевели на мультимедийную систему «Яндекс. Авто»
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Renault Kaptur перевели на мультимедийную систему «Яндекс. Авто» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Популярный вседорожник получил особую модификацию под названием Play, которая появится в продаже уже 1 августа. Тираж ее будет ограничен, а помимо нового мультимедийного устройства такой Renault Kaptur получит еще и ряд дополнительных отличий.
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