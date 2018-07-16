Renault Kaptur получил спецверсию с мультимедийкой «Яндекса»

Компания Renault представила специальную модификацию кроссовера Kaptur — Play. Автомобиль оснащен мультимедийным комплексом «Яндекс. Авто» и новыми 17-дюймовыми колесными дисками, а также предлагается с особым оформлением экстерьера и салона.

Спецверсия кроссовера стала первой моделью «Рено», оснащенной системой «Яндекс. Авто». Она имеет доступ в интернет, а также к сервисам «Навигатор», «Музыка» и «Погода», которыми можно пользоваться прямо на восьмидюймовом сенсорном экране комплекса.

Для выхода в Сеть используется встроенный 4G-модем. Покупатели кроссовера получат пакет предоплаченного трафика в размере трех гигабайт сроком на один год.

Модификацию Play предлагается в новом красном цвете с черной или бежевой крышей (кроме них доступны и другие цвета) и большими колесами с красными колпачками. Салон отделан элементами под цвет кузова. Новинку от обычных автомобилей можно отличить по шильдикам с названием версии на крыльях.

В оснащение новинки входит климат— и круиз-контроль, светодиодные фары и противотуманки с функцией подсветки поворотов, датчики света и дождя, систему доступа в салон без ключа и дистанционного запуска двигателя.

Продажи спецверсии «Каптюра» начнутся 1 августа. Цены на такую машину начинаются от 1 114 990 рублей.