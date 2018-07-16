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Renault Kaptur получил спецверсию с мультимедийкой «Яндекса»
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Renault Kaptur получил спецверсию с мультимедийкой «Яндекса» 

Motor.ru 57 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Renault представила специальную модификацию кроссовера Kaptur — Play. Автомобиль оснащен мультимедийным комплексом «Яндекс. Авто» и новыми 17-дюймовыми колесными дисками, а также предлагается с особым оформлением экстерьера и салона.
Спецверсия кроссовера стала первой моделью «Рено», оснащенной системой «Яндекс. Авто». Она имеет доступ в интернет, а также к сервисам «Навигатор», «Музыка» и «Погода», которыми можно пользоваться прямо на восьмидюймовом сенсорном экране комплекса.
Для выхода в Сеть используется встроенный 4G-модем. Покупатели кроссовера получат пакет предоплаченного трафика в размере трех гигабайт сроком на один год.
Модификацию Play предлагается в новом красном цвете с черной или бежевой крышей (кроме них доступны и другие цвета) и большими колесами с красными колпачками. Салон отделан элементами под цвет кузова. Новинку от обычных автомобилей можно отличить по шильдикам с названием версии на крыльях.
В оснащение новинки входит климат— и круиз-контроль, светодиодные фары и противотуманки с функцией подсветки поворотов, датчики света и дождя, систему доступа в салон без ключа и дистанционного запуска двигателя.
Продажи спецверсии «Каптюра» начнутся 1 августа. Цены на такую машину начинаются от 1 114 990 рублей.
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